Naturalistes en herbe ! – pour les Bambins -Septembre

Naturalistes en herbe ! – pour les Bambins -Septembre, 7 septembre 2022, . Naturalistes en herbe ! – pour les Bambins -Septembre

2022-09-07 – 2022-09-07 Visite destinée aux familles (conçues pour les enfants de 5 à 12 ans). A l’aide d’un livret de jeux et d’énigmes, les enfants accompagnés d’un guide naturaliste découvriront les habitants de la réserve naturelle. Tout en s’amusant, ils apprendront à mieux connaître les mystères du Bassin d’Arcachon. Rendez-vous à l’entrée de la réserve (port ostréicole) Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme. 5 €/enfant. Gratuit pour le premier adulte et 2€ pour les adultes supplémentaires. Pensez à vos masques ! Visite destinée aux familles (conçues pour les enfants de 5 à 12 ans). A l’aide d’un livret de jeux et d’énigmes, les enfants accompagnés d’un guide naturaliste découvriront les habitants de la réserve naturelle. Tout en s’amusant, ils apprendront à mieux connaître les mystères du Bassin d’Arcachon. Rendez-vous à l’entrée de la réserve (port ostréicole) Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme. 5 €/enfant. Gratuit pour le premier adulte et 2€ pour les adultes supplémentaires. Pensez à vos masques ! Visite destinée aux familles (conçues pour les enfants de 5 à 12 ans). A l’aide d’un livret de jeux et d’énigmes, les enfants accompagnés d’un guide naturaliste découvriront les habitants de la réserve naturelle. Tout en s’amusant, ils apprendront à mieux connaître les mystères du Bassin d’Arcachon. Rendez-vous à l’entrée de la réserve (port ostréicole) Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme. 5 €/enfant. Gratuit pour le premier adulte et 2€ pour les adultes supplémentaires. Pensez à vos masques ! dernière mise à jour : 2022-04-22 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville