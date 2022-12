Naturalistes en herbe ! Nouvelle version Arès Arès OT Arès Arès Catégories d’évènement: Arès

Gironde Arès EUR Visite destinée aux familles (conçues pour les enfants de 5 à 12 ans). A l’aide d’un livret de jeux et d’énigmes, les enfants accompagnés d’un guide naturaliste découvriront les habitants de la réserve naturelle. Tout en s’amusant, ils apprendront à mieux connaître les mystères du Bassin d’Arcachon.

Rendez-vous à l’entrée de la réserve (port ostréicole).

Inscriptions obligatoires à l’Office de Tourisme.

