Yvelines Fanfare de l’usine à chapeau Naturalia Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye, 7 juillet 2023, Saint-Germain-en-Laye. Fanfare de l’usine à chapeau Vendredi 7 juillet, 16h00 Naturalia Saint-Germain-en-Laye Entrée libre Ne manquez pas l’occasion de vibrer au rythme des cuivres qui viendront animer la rue de l’Aurore. L’occasion de faire le plein d’énergie juste le temps d’un instant. Naturalia Saint-Germain-en-Laye 8 rue de l’Aurore 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Saint-Germain-en-Laye Yvelines Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

