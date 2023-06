La Vestiboutique Naturalia Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye Catégories d’Évènement: Saint-Germain-en-Laye

Yvelines La Vestiboutique Naturalia Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye, 7 juillet 2023, Saint-Germain-en-Laye. La Vestiboutique 7 et 8 juillet Naturalia Saint-Germain-en-Laye Entrée libre Découvrez la Vestiboutique de la Croix Rouge et contribuez au développement de l’économie sociale et solidaire. Des vêtements de seconde main en parfait état contre quelques pièces seulement ! Naturalia Saint-Germain-en-Laye 8 rue de l’Aurore 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Saint-Germain-en-Laye Yvelines Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-07T15:00:00+02:00 – 2023-07-07T19:00:00+02:00

2023-07-08T10:00:00+02:00 – 2023-07-08T18:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Saint-Germain-en-Laye, Yvelines Autres Lieu Naturalia Saint-Germain-en-Laye Adresse 8 rue de l'Aurore 78100 Saint-Germain-en-Laye Ville Saint-Germain-en-Laye Departement Yvelines Lieu Ville Naturalia Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye

Naturalia Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-germain-en-laye/

La Vestiboutique Naturalia Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 2023-07-07 was last modified: by La Vestiboutique Naturalia Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye Naturalia Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 7 juillet 2023