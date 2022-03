Natur’albums Ludo-Médiathèque Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Gironde

Natur’albums Ludo-Médiathèque, 2 juin 2022, Cenon. Natur’albums

du jeudi 2 juin au samedi 2 juillet à Ludo-Médiathèque

**Exposition des travaux des enfants ayant participé au Prix littéraire jeunesse** Au cours de l’année scolaire, les élèves d’écoles maternelles et élémentaires de Cenon découvrent une liste d’albums sélectionnés par la ludomédiathèque. Des ouvrages qui circulent des cartables aux familles et sont prétexte à création (écriture, arts plastiques…) et à une exposition avant remise du Prix littéraire jeunesse au mois de juin. **Exposition du 3 juin au 2 juillet à la ludomédiathèque** * Entrée libre aux heures d’ouverture de la ludomédiathèque * Accès en fonction des règles sanitaires en vigueur **Vernissage et remise des prix le jeudi 2 juin à 17h30** (selon situation sanitaire) En savoir plus sur le [Prix littéraire jeunesse](https://www.cenon.fr/decouvrir-cenon/rendez-vous-annuels/juin-prix-litteraire-jeunesse)

Entrée libre. Accès en fonction des règles sanitaires en vigueur

30ème Prix Littéraire Jeunesse Ludo-Médiathèque 2 Avenue du Président Vincent Auriol 33150 CENON Cenon Palmer Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-02T17:30:00 2022-06-02T19:00:00;2022-06-03T14:00:00 2022-06-03T18:00:00;2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T17:00:00;2022-06-07T10:00:00 2022-06-07T18:00:00;2022-06-08T10:00:00 2022-06-08T18:00:00;2022-06-10T14:00:00 2022-06-10T18:00:00;2022-06-11T10:00:00 2022-06-11T17:00:00;2022-06-14T10:00:00 2022-06-14T18:00:00;2022-06-15T10:00:00 2022-06-15T18:00:00;2022-06-17T14:00:00 2022-06-17T18:00:00;2022-06-18T10:00:00 2022-06-18T17:00:00;2022-06-21T10:00:00 2022-06-21T18:00:00;2022-06-22T10:00:00 2022-06-22T18:00:00;2022-06-24T14:00:00 2022-06-24T18:00:00;2022-06-25T10:00:00 2022-06-25T17:00:00;2022-06-28T10:00:00 2022-06-28T18:00:00;2022-06-29T10:00:00 2022-06-29T18:00:00;2022-07-01T14:00:00 2022-07-01T18:00:00;2022-07-02T10:00:00 2022-07-02T17:00:00

