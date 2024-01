Natural Element Quartet Peniche Marcounet Paris, mercredi 8 mai 2024.

Le mercredi 08 mai 2024

de 20h00 à 22h00

.Public adolescents adultes. payant – : 15 EUR

Natural element Quartet propose un univers original et personnel avec un jazz Moderne …

Natural element Quartet propose un univers original et personnel avec un jazz Moderne vivant et inventif plein de complicité ou l harmonie des instruments s’entrelace avec la sensibilité des musiciens , autour des compositions de chaque membre du quartet et quelques reprises , à découvrir

Peniche Marcounet 14 Quai de l’Hôtel de ville 75004 Paris

Contact : https://www.peniche-marcounet.fr/event/natural-element-quartet-2/?preview_id=2924&preview_nonce=2fdc1af7a7&_thumbnail_id=2921&preview=true https://link.dice.fm/a686aaf58d99

Natural Element Quartet