NATURAL ELEMENT QUARTET BAISER SALE, 16 février 2023, PARIS.

Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

Renaud Védie guitare, Franck Morin piano, Clément Thirion cbasse, Patrick Chenais batterie

Avec un répertoire de compositions originales de chaque membre du quartet, Natural Element propose un jazz moderne, contemporain aux diverses couleurs avec une complicité certaine entre les membres. Depuis 2016 les musiciens font hommage à leurs influences tels que Kenny Wheeler, Richie Beirach ou encore John Abercombie. Portés par les concerts, le quartet se lance dans le travail collectif en intégrant à leur répertoire des compositions originales et des arrangements « standards ». A découvrir absolument !

BAISER SALE PARIS
58, RUE DES LOMBARDS

