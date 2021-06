Natur’ado Camp Joubert, 19 juillet 2021-19 juillet 2021, Le Chambon-sur-Lignon.

Natur’ado

du lundi 19 juillet au dimanche 1 août à Camp Joubert

Une trentaine de jeunes âgés de 11 à 14 ans seront accueillis du 19 juillet au 1er août 2021 au camp Joubert, dans le village du Chambon sur Lignon. Nous partagerons les locaux avec le camp des Anim’ado constitué d’une vingtaine de jeunes âgés de 15 à 17 ans. Ces deux semaines inoubliables seront ponctuées de rencontres, d’activités physiques, de grands jeux en plein air, d’activités de reflexion pleines de rebondissements, de découverte de la région en randonnée, à cheval où lors d’une sortie accro-branche. Le camp se situe à l’écart de la ville au bout d’un chemin sans issue. Les voitures s’aventurant jusque-là sont peu nombreuses et les passages se limitent en général aux déplacements du cuisinier et de l’équipe d’animation. Il flotte ainsi dans l’air du camp Joubert comme une ambiance de bout du monde. Le Chambon sur Lignon est un village de moyenne montagne situé entre l’Ardèche et le massif central. Le choix de ce village pour la réalisation de notre camp de vacances n’est pas anodin puisque le village et le camp Joubert ont une longue histoire d’accueil. Au début du XXème siècle, le village accueillait en vacances de jeunes enfants des villes, désireux de passer du temps en campagne. Pendant la seconde guerre mondiale, cette tradition d’accueil s’est perpétuée et le village a accueilli et protégé de nombreux enfants et professeurs d’origine juive. Le village a pour cela obtenu la médaille de « Juste parmi les nations ». L’histoire du Chambon sur Lignon est racontée dans un musée du village et nous aurons l’occasion de le visiter si les jeunes le désirent. Par la suite, le camp Joubert, propriété de l’alliance Française des YMCA depuis 1939, a accueilli de nombreux jeunes chaque été à l’occasion de divers camps. C’est donc dans un cadre porté par une histoire d’accueil que nous passerons ces 15 jours. Le mot « accueil » est très présent dans l’actualité et il conviendra à l’équipe d’animation d’accueillir les débats et les résonances que peut avoir l’histoire du Chambon sur Lignon avec notre époque actuelle.

700+100€

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Camp Joubert 500, Chemin de Joubert 43400 Le Chambon-sur-Lignon Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire



