NATURA – TOUS AU TRAIL DES TERRASSES DU LODÉVOIS Lodève, 30 avril 2022

NATURA – TOUS AU TRAIL DES TERRASSES DU LODÉVOIS Lodève

2022-04-30 – 2022-04-30

Lodève Hérault

NATURA – TOUS AU TRAIL DES TERRASSES DU LODÉVOIS

Samedi 30 avril de 10h à 17h aux Terrasses du Lodévois – Lodève

Gratuit – sur inscription – Prévoir vêtements et chaussures adaptés, eau et protection solaire

Un trail accessible pour tous : Handicap

Cette sortie vous est proposée par la Maison de l’environnement / Domaine de Restinclières, en partenariat avec Coopere34 et avec Natura-Tous, dans le cadre d’un programme d’animation et de découverte de l’environnement et des espaces naturels sensibles du Département de l’Hérault.

Découvrez le domaine de Restinclières – Prades -le-Lez :

LES + DU DOMAINE DE RESTINCLIERES

240 hectares d’Espaces Naturel Sensible (ENS)

Ouverture 7j/7

Parking gratuit

Aire de jeux

Aires de pique-nique

Divers sentiers de randonnées et de balades

Accès libre et gratuit à tous les équipements

Des animations toutes l’année

julien@natura-tous.fr +33 6 43 70 26 18

