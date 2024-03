NATURA-TOUS AU ROC CASTEL Le Caylar, dimanche 28 juillet 2024.

GRATUIT modalité de participation sur notre site internet http://domainederestinclieres.herault.fr

Le 28/07/2024 de 10h à 13h au Caylar

à partir de 6 ans sur inscription

Animé par NATURA-TOUS

Une sortie nature pour voyager à travers les paysages uniques du Larzac et des grands causses. Enfourcher un VTT électrique ou installer vous à bord d’un Fauteuil tout terrain ou d’une joelette , engins accessible au personnes en situation de handicap pour une découverte en douceur sans forcer et accessible à TOUS…

Stand + Sortie VTT, VTT Electrique et FTT (VTT Handicap)

Prévoir vêtements et chaussures adaptés, Prévoir eau et protection solaire

Contact 0643702618 GURRERA JULIEN et SOULA MARIE

Cette animation, vous est proposée dans le cadre du programme d’animation et de découverte de l’environnement Hérault Nature , partenariat entre le Département de l’Hérault et le réseau COOPERE 34. L’Hérault est à vous, profitez-en !

Le Caylar 34520 Hérault Occitanie domainederestinclieres@herault.fr

