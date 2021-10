“Natur Ô château” A la Croisée des Chemins, 25 octobre 2021, Ferrette.

“Natur Ô château”

du lundi 25 octobre au jeudi 25 novembre à A la Croisée des Chemins

Un séjour qui allie nature et culture, dans le Sundgau. A travers des ateliers et des activités culturelles, les enfants s’épanouissent tout en approfondissant les apprentissages sur les thématiques de la « Faune et Flore », du « Patrimoine régional» et de l’environnement. Au programme: Tous les matins, ateliers et modules de renforcement scolaire avec des contes, des lectures à partager, des histoires à s’inventer et de l’Histoire à connaître. Tous les après-midis, des activités en plein air avec des expéditions dans la forêt, la visite du château de Ferrette, la chasse au trésor dans les bois.

25 euros

dans le cadre de l’opération “colonies apprenantes” par le Ministère de l’Éducation Nationale.

A la Croisée des Chemins 12 rue de Lucelle 68480 Ferrette Ferrette Haut-Rhin



