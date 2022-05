Natur’ Expo Parc de Robersart,Wambrechies, 3 juin 2022, Wambrechies.

Natur’ Expo

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Parc de Robersart, Wambrechies

Trois jours de promenade, de déambulations sur cinq sites patrimoniaux et extérieurs à la découverte de paysages somptueux, d’une biodiversité menacé, plus de 40 photographes, des conférences, des animations… Organisé par le Photo Club wambrecitain. **Photographes présents** Guillaume François et Amélie Sabanovic, Stéphane Hette, Franck Fouquet Françoise Serre Collet, Henry Brousmiche, Bastien Juif, Thierry Duval, Éric Barotte, Mikaël De Kételaëre, Jean-Louis Auffret, Régis Hahn, Dominique Martin, René Kaczmarek, Jean-Paul Caudron et la FPF, Cyril Buriez, Cédric Vrolant, Catherine et Walter Vervaeke, Jean-François Merly, Romain Deledicq, Emmanuel Gobillot, Lucas et Thierry Descamps + les photographes du Photo-Club wambrecitain.

Entrée libre

Exposition de photos natures et animalières

Parc de Robersart,Wambrechies Parc de Robersart Wambrechies Nord



