Nat’Paints Les Disquaires Paris, dimanche 10 mars 2024.

Le dimanche 10 mars 2024

de 17h00 à 19h00

.Tout public. payant PAF : 5 EUR

Préparez-vous à danser, chanter et vivre un moment de fête. Nous vous attendons pour partager la passion musicale et l’amitié qui nous animent.

Après des débuts tonitruants sur scène en 2023 lors du spectacle d’improvisation théâtrale Colors au Théâtre du Gymnase, la brigade de 8 musiciens amateurs de bonne cuisine musicale revient sur scène Aux Disquaires pour un banquet sonore inoubliable.

Au menu : prenez des classiques des grands chefs de la pop et du rock français et international (ACDC, Queen, Rita Mitsouko…), revisités et bien épicés par nos compositeurs en chef. Ajoutez-y un zest de chansons-signatures originales, et vous obtiendrez tous les ingrédients d’un concert unique, plein d’énergie et d’humour.

Préparez-vous à danser, chanter et vivre un moment de fête. Nous vous attendons pour partager la passion musicale et l’amitié qui nous animent.

Ne manquez pas ce rendez-vous avec le fun et l’énergie pure !

Style : Pop / Rock

Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers 75011

Métro -> 8 : Ledru-Rollin (Paris) (279m)

Bus -> 6176 : Charonne – Keller (Paris) (136m)

Vélib -> Ledru-Rollin – Charonne (131.90m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact :

Nat’Paints