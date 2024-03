Nationale d’Élevage du Bullmastiff et du Mastiff Parc des Expositions Cérilly, samedi 28 septembre 2024.

Nationale d’Élevage du Bullmastiff et du Mastiff Parc des Expositions Cérilly Allier

Nationale d’Élevage du Bullmastiff et du Mastiff organisée par le Club Français du Bullmastiff et du Mastiff (CFBM) au parc des expositions de Cérilly, le samedi 28 et le dimanche 29 septembre.

Accès libre.

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-28

fin : 2024-09-29

Parc des Expositions La Croix Blanche

Cérilly 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

L’événement Nationale d’Élevage du Bullmastiff et du Mastiff Cérilly a été mis à jour le 2024-03-26 par Montluçon Tourisme