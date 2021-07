Bédarieux Bédarieux Bédarieux, Hérault NATIONALE DE PETANQUE – BEDARIEUX 2021 Bédarieux Bédarieux Catégories d’évènement: Bédarieux

Bédarieux Hérault EUR 10 18 NATIONALE DE PÉTANQUE – DU 2 AU 4 AOÛT – 2021 LUNDI 2 AOÛT – 14H30 : Départemental doublette patronné par la Ville de Bédarieux

Doté de 300€ + les mises – Participation équipe 10€/équipe MARDI 3 AOÛT

– 09H00 : National Triplette

Par poules

4500€ + Trophée + Coupes – Participation 18€/équipe + 2€ (frais d’organisation).

– 17H00 : Complémentaire du National

Élimination directe – Grand prix des villes

Doté de 300€ – Participation 10€/équipe MERCREDI 4 AOÛT

– 09H00 : Reprise du National

– 10H30 : Grand prix de la ville de Bédarieux

Départemental Triplette Mixte – par poules

Doté de 400€ + les mises – Participation 15€/équipe Inscription : alain-veyssiere@orange.fr – Tel : 06 15 22 62 56 ou 06 49 22 06 51 NATIONALE DE PÉTANQUE – DU 2 AU 4 AOÛT – 2021

