Marcel Bagnole, garri marseillais et Aristide Truand, Apache parisien s’affrontent sur fond de chansons populaires de l’entre-deux guerre pour décider une bonne fois pour toute qui est le meilleur. Tout y passe : climat, art de vivre, sens de la fête, langage, amour, Histoire, force, pouvoir, élégance, mauvaise foi… Ils chantent, boivent, rient, s’engueulent, rechantent et reboivent encore !



Pourtant, cette rivalité séculaire n’est-elle pas l’œuvre d’une autorité diffuse et anonyme qui cherche à diviser le populo pour mieux le dominer en détournant son attention des vrais sujets qui fâchent ? Marcel et Aristide sauront-ils déjouer les pièges du pouvoir pour s’unir et créer ensemble un avenir commun de peuple libre et souverain ?



Compagnie STF sans théâtre fixe

Enfants à partir de 8 ans bienvenus

Durée : 90 min

