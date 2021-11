Mimet Salle des fêtes de Mimet Bouches-du-Rhône, Mimet Nationale 7 – De Paris à Marseille en chansons Salle des fêtes de Mimet Mimet Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Dimanche 07 novembre à 16h00

Dans le cadre des tournées de la Métropole. Dimanche 07 novembre à 16h00. ENTRÉE LIBRE salle des fêtes de Mimet 13 Parcourez en chansons, cette mythique route des vacances ! Les chanteuses Perrine Cabassud et Marjorie Orial accompagnées à l’accordéon par Cyrille Muller vous entraînent dans un voyage musical qui réconciliera les deux villes ennemies : « Sous le ciel de Paris » coule « La Seine », cette « Jolie Môme » capitale adore nous chanter « La complainte de la Butte » et pourtant même si elle lui lance « Tais-toi Marseille », l’appel de la « Méditerranée » est trop fort , « Allez vaï Marseille » nous descendrons « La Canebière », pour déguster « La Bouillabaisse » dans « Un petit cabanon » et finir le voyage au « Petit bal de la Belle de mai » dans un « Cha Cha Cha marseillais » connu jusqu’à Paris ! DISTRIBUTION Perrine Cabassud – Chant Margot Orial – Chant Cyrille Muller – Accordéon

Entrée libre

