Vernissage des deux expositions présentées du 27 avril au 16 septembre 2018, l’une aux archives départementales de la Nièvre : « la RN 7, route historique », l’autre à la Médiathèque municipale de Nevers : « la RN 7, route mythique». **16h45 : Archives départementales de la Nièvre** 1 Rue Charles-Roy, 58000 Nevers Renseignements : 03 86 60 68 30 **18h00 : Médiathèque municipale Jean Jaurès** 15-17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers Renseignements : 03 86 68 48 50 **18h30 : Concert « Nationale 7 ! Une recette du bonheur ? »** Pierre VINAY : violon Sophie AMELOT : accordéon Rémi PROVOST : Guitare et chant Une création musicale sur le thème de la nationale 7 évoquant plusieurs facettes de cette route emblématique, passant de la nostalgie à des anecdotes humoristiques. Onze chansons originales créées pour l’occasion, textes et musiques de Rémi Provost. Quelques chansons des années 50 seront également reprises en clin d’œil, notamment la légendaire Nationale 7 de Charles Trenet. **Suivi d’une dédicace du dessinateur-illustrateur Thierry Dubois, spécialiste de la Nationale 7, en partenariat avec la librairie Le Cyprès-Gens de la lune.** Entrée libre

