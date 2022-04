National Welsh Lignières Lignières Catégories d’évènement: 18160

Lignières

National Welsh Lignières, 18 juin 2022, Lignières. National Welsh Lignières

2022-06-18 14:00:00 – 2022-06-19 17:00:00

Lignières 18160 Lignières Les plus beaux poneys Welsh concourent sur plusieurs épreuves différentes, pour votre plus grand plaisir de spectateurs Un concours de poneys Welsh organisé par l’association des éleveurs du Centre-Val de Loire. contact@polechevaetane.fr +33 2 48 60 28 12 http://www.polechevaletane.fr/ Les plus beaux poneys Welsh concourent sur plusieurs épreuves différentes, pour votre plus grand plaisir de spectateurs office de tourisme de Lignières

Lignières

dernière mise à jour : 2022-03-09 par

Détails Catégories d’évènement: 18160, Lignières Autres Lieu Lignières Adresse Ville Lignières lieuville Lignières Departement 18160

Lignières Lignières 18160 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lignieres/

National Welsh Lignières 2022-06-18 was last modified: by National Welsh Lignières Lignières 18 juin 2022 18160 Lignières

Lignières 18160