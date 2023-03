Finale de la chanson francophone National Taiwan Normal University 公館 Catégorie d’Évènement: 公館

Finale de la chanson francophone National Taiwan Normal University, 18 mars 2023, 公館. Finale de la chanson francophone Samedi 18 mars, 13h00 National Taiwan Normal University Entrée libre Finale de la chanson francophone qui se déroulera à l’amphitéâtre de l’univesrité Shida de Taipei le samedi 18 mars entre 13h et 18h. Cette finale fait suite aux deux demi-finales Sud Taïwan et Centre Taïwan qui se seront déroulées respectivement le 11 mars à Kaohsiung et le 12 mars à Taichung. National Taiwan Normal University Section 4, Roosevelt Rd, Da’an District, Taipei, Taiwan 2f, No. 107 公館 11677 District de Daan Université Shida de Taipei, dans le quartier de Da’An Station de MRT Guting à proximité Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

© Mois de la francophonie à Taïwan 2023

