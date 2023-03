J-500 avant les Jeux Olympiques de Paris 2021 National School of Sport Pembroke Catégorie d’Évènement: Pembroke

J-500 avant les Jeux Olympiques de Paris 2021 National School of Sport, 14 mars 2023, Pembroke. J-500 avant les Jeux Olympiques de Paris 2021 Mardi 14 mars, 10h00 National School of Sport A l’occasion des 500 jours avant les Jeux Olympiques de Paris 2024, l’Ambassade de France et l’Ecole Nationale du Sport participent au grand « Relais 24h autour du monde » associant les Ambassades de France dans le monde et leurs partenaires locaux. L’Ambassade de France à Malte et l’Ecole Nationale du Sport organisent des activités sportives (gymnastique, karaté, tennis de table, badminton, taekwondo et basket-ball), en présence de Zea Montfort, nageuse artistique, qui vient de terminer une formation à l’INSEP (l’institut national pour le sport de haut niveau à Paris). National School of Sport Sir L. Prezios, Pembroke Pembroke SWQ 2030 Tramuntana Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-14T10:00:00+01:00 – 2023-03-14T12:00:00+01:00 ©Ambassade de France à Malte

