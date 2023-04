National Public Museum of Traditional Arts and Cultural Expressions Constantine Constantine Catégories d’évènement: Constantine

Daïra Constantine

National Public Museum of Traditional Arts and Cultural Expressions Constantine, 17 mai 2023, Constantine. Mercredi 17 mai, 14h00 National Public Museum of Traditional Arts and Cultural Expressions Constantine National Public Museum of Traditional Arts and Cultural Expressions Constantine constantine Constantine Daïra Constantine Constantine [{« type »: « email », « value »: « myriamseghiri39@gmail.com »}] [{« link »: « http://www.crat.dz »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-17T15:00:00+02:00 – 2023-05-17T15:30:00+02:00

2023-05-17T15:00:00+02:00 – 2023-05-17T15:30:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Constantine, Daïra Constantine Autres Lieu National Public Museum of Traditional Arts and Cultural Expressions Constantine Adresse constantine Ville Constantine Departement Daïra Constantine Age min 10 Age max 99 Lieu Ville National Public Museum of Traditional Arts and Cultural Expressions Constantine Constantine

National Public Museum of Traditional Arts and Cultural Expressions Constantine Constantine Daïra Constantine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/constantine/

National Public Museum of Traditional Arts and Cultural Expressions Constantine 2023-05-17 was last modified: by National Public Museum of Traditional Arts and Cultural Expressions Constantine National Public Museum of Traditional Arts and Cultural Expressions Constantine 17 mai 2023 Constantine National Public Museum of Traditional Arts and Cultural Expressions Constantine Constantine

Constantine Daïra Constantine