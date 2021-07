National pétanque jeunes de la ville d’Aumale Aumale, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Aumale.

National pétanque jeunes de la ville d’Aumale

En triplettes – Limité à 32 équipes par catégorie (junior, cadet, minime/benjamin) – Licence FFPJP et FIPJP obligatoire, coach compris. Diplôme initiateur minimum pour le coach

Tenue haut homogène obligatoire

Concours par poules par catégorie (A et B)

Place du CSP (derrière la Caisse d’Épargne)

9h : Jet du but

Dotation de 3000€ en bons d’achat – trophées

Inscriptions par courrier jusqu’au 13 juillet à l’adresse de M. ROCHE Didier

10 lotissement la Houblonnière – 76340 VIEUX-ROUEN-SUR-BRESLE

Présence d’une friterie et buvette sur place

Renseignements : 06 20 54 33 20

