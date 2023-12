Féerie de Noël National Palace Vierzon, 23 décembre 2023 14:30, Vierzon.

Vierzon,Cher

Chaque année, pour le plaisir des petits et grands enfants, le National Palace vous offre une création inédite mêlant cirque, danse, chant, comédie, dans une ambiance magique avec la présence du Père Noël !.

2023-12-23 fin : 2023-12-23 . 20 EUR.

National Palace

Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire



Every year, for the pleasure of children of all ages, the National Palace offers a unique creation combining circus, dance, song and comedy, in a magical atmosphere with the presence of Santa Claus!

Cada año, para deleite de niños de todas las edades, el Palacio Nacional presenta una nueva creación que combina circo, danza, canto y comedia, en un ambiente mágico ¡con la presencia de Papá Noel!

Jedes Jahr bietet der National Palace zur Freude der kleinen und großen Kinder eine ganz neue Kreation aus Zirkus, Tanz, Gesang und Komödie in einer magischen Atmosphäre mit der Anwesenheit des Weihnachtsmannes!

Mise à jour le 2023-12-02 par OT VIERZON