Module éducatif interactif « Vole avec les oiseaux »

National Museum of Natural History, Sofia Sofia, Tsar Osvoboditel 1 Centre Sofia 1000 Sofia-City

Le Musée national d'histoire naturelle de Sofia (NMNHS) est le plus ancien musée de Bulgarie. NMNHS est la seule institution nationale directement engagée dans la préservation des collections scientifiques de nature vivante et non vivante de la Bulgarie et du monde et sa mission intègre les domaines suivants : études fondamentales et appliquées, la gestion et la conservation des collections, la promotion des connaissances scientifiques naturelles à travers l'exposition et la littérature populaire, la formation de doctorants et de jeunes experts, des activités d'experts.

Dans la salle Oiseaux, au deuxième étage du musée, vous trouverez le module éducatif interactif « Vole avec les oiseaux », qui présente les deux principales routes migratoires des oiseaux entre l’Europe et l’Afrique traversant notre pays – Via Pontica et Via Aristotelis.

Chaque visiteur peut emprunter l’un des deux itinéraires, en naviguant lui-même la balle-oiseau, pour rejoindre les lieux de nidification et revenir aux lieux d’alimentation, en cherchant à éviter les trous-dangers. Dans les deux salles d’oiseaux du musée, vous pourrez voir des représentants de nombreuses espèces d’oiseaux prédateurs, d’eau et chanteurs qui parcourent chaque année Via Pontica et Via Aristotelis, comme les espèces extrêmement rares aigle royal, vautour égyptien et fauve, cigogne blanc, pélican rose, pie-grièche écorcheur, traquet pie et traquet isabelle, cormoran huppé, martinet à ventre blanc, grue. Petar Chouroulinkov du Musée national d’histoire naturelle-Académie bulgare des sciences.



2022-05-14T17:30:00+02:00

2022-05-14T22:30:00+02:00

