National féminin, 28 janvier 2023, .

National féminin



2023-01-28 – 2023-01-29

EUR 16 16 Toutes les parties se joueront à La Halle de Martigues (intérieur et extérieur).

Samedi : début des parties à 14h.

Dimanche : à 8h30 continuation. 1/2 finale à 14h, finale à 16h.

FDP 16 euros / équipe + 2000 euros d’indemnités.



Inscriptions obligatoires de la mi-décembre jusqu’à fin janvier :

– Par courrier : La Halle de Martigues, quartier Hôtel de Ville, BP 60101, 13692 MARTIGUES CEDEX. Par chèque à l’ordre de la Boule Bleue.

– Sur place : Bureau de la Halle, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h (sauf du 26/12:2022 au 2/01/2023). Espèce uniquement sur place.



Bulletins d’inscriptions disponibles dans tous les clubs du 13 et sur 13petanque.fr

Pour valider l’inscription : noms et prénoms, numéro de licence, comité et club d’appartenance de chaque joueur, au moins deux numéros de tél de 2 joueurs et pas de X sur le bulletin d’inscription.

Martigues, capitale de la boule d’hiver accueille le concours national féminin dans le cadre de la semaine bouliste nationale. Concours 2×2 par poules.

Limité à 128 équipes.

Gratuit pour les spectateurs.

dernière mise à jour : 2022-11-22 par