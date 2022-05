National de pétanque Ploudalmézeau, 20 mai 2022, Ploudalmézeau.

National de pétanque Ploudalmézeau

2022-05-20 – 2022-05-22

Ploudalmézeau Finistère

Le club de pétanque de Ploudalmézeau organise le National de pétanque les 20, 21 et 22 mai !

Cette compétition rassemblera 360 équipes masculines et 80 équipes féminines soit plus de 1300 joueurs et joueuses.

Entrée gratuite. Restauration sur place.

petanqueploudal@gmail.com

Ploudalmézeau

