Nati James – Sismógrafo Flamenco Le Son de la Terre Paris 05, mercredi 27 mars 2024.

Le mercredi 27 mars 2024

de 20h00 à 22h00

.Tout public. payant Billetterie Concert : 25 EUR

Nati James, danseuse de flamenco, compositrice et chanteuse, a collaboré avec de nombreux artistes tels que José Mercé, Mala Rodriguez, Blanca Li& Alaïa..

Une expérience immersive Flamenca au Son de la Terre, transformé en véritable Tablao Andalou. Nati James fusionne les univers Flamenco et contemporain pour sismographier sa danse, entourée de Cristo Cortes au chant, Dani Barba à la guitare et Rodolphe Babignan aux percussions. Sensibilité, force et magie sont convoquées. De la Seguiriya à la bulerias… « Sentimiento, Arte, flamencura ».

Artiste hors norme, Nati James est chorégraphe, danseuse et compositrice, chanteuse. Elle se produit régulièrement au Tablao Alvarez Quintero (Sevilla), dans les festivals et scènes internationales (USA-NYC Alegrias Theater, Dubai, UK Mela Festival, Chypre-Pafos Festival, Maroc- Nomads Festival, Festival Arte Flamenco de Mont de Marsan).

Elle collabore avec de nombreux artistes notamment José Mercé, Mala Rodriguez, Mia Frye, Blanca Li, Pepe Fernandez, Alaïa, Alex Conde, Gaël Rakotondrabe..Également danseuse dans l’Opéra Carmen de Toulon et « La Traviata » (Macerata Opera Festival-Italie), Nati James est invitée Invitée sur les plateaux de Canal Sur « La Voz del Sur » et sur France 4 « Culture Box » aux côtés de la ministre de la Culture Rima Abdul Malak.

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005

Contact : https://www.sondelaterre.fr/event/nati-james-bordelophone/#billetterie

