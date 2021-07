Nathatlon Île-Tudy, 4 août 2021-4 août 2021, Île-Tudy.

Nathatlon 2021-08-04 14:00:00 – 2021-08-04 19:00:00

Île-Tudy Finistère Île-Tudy

Épreuves de natation en mer + course à pied sur le cordon dunaire, pour toutes les catégories de 7 à 77 ans. Épreuve des AS « Souvenir de Charles Verhoest » : 400m natation et 6km course à pied. À partir de 14h, épreuves pour les poussins, pupilles, benjamins, minimes, cadets et AS (juniors, séniors et vétérans). Les distances sont adaptées aux catégories : 50m natation + 500m à pied pour les poussins… 400m natation et 6km à pied pour les AS. Boissons et casse-croute pour tous les participants. Il ne s’agit pas d’une épreuve officielle de la FFTri mais d’une animation de plage. Certificat médical obligatoire ou présentation de la licence pour les AS.

+33 6 22 54 54 84

dernière mise à jour : 2021-07-08 par