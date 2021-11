Lacanau Lacanau 33680, Lacanau Nat’Hand Fluo pour le téléthon – Tournoi Hand Ball Lacanau Lacanau Catégories d’évènement: 33680

Lacanau

Nat’Hand Fluo pour le téléthon – Tournoi Hand Ball Lacanau, 3 décembre 2021, Lacanau. Nat’Hand Fluo pour le téléthon – Tournoi Hand Ball Lacanau

2021-12-03 – 2021-12-03

Lacanau 33680 OcéHand organise la seconde édition du NAT’HAND FLUO

Nathan est un jeune licencié du club atteint de mucoviscidose, à laquelle cette manifestation est dédiée. Passez en mode fluo !

Vous connaissez le Handball…mais pas en version fluo. Le principe est de jouer dans le noir : la salle est éclairée par des lampes UV (lumière bleue), les sportifs sont habillés de maillots fluos, la ballon est fluo et les limites du terrain et des buts sont balisées elles aussi par des bandes fluo, le tout est rythmé par un DJ / animateur. Alors composez votre équipe ! Pas assez sportif ? Venez voir cet événement sportif, musical et convivial, pas d’entrée payante, juste votre générosité de don fera office de ticket d’entrée. Manifestation soumise au pass sanitaire pour les + 12 ans. Tous les bénéfices seront reversés à l’AFM TELETHON OcéHand organise la seconde édition du NAT’HAND FLUO

