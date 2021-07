Nathanaël Gouin concert de piano au thermes de Barèges Barèges, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Barèges.

En septembre 2017, le premier disque récital de Nathanaël Gouin, Liszt Macabre, n’a pas manqué de susciter des réactions enthousiastes des critiques. Un deuxième album solo Bizet sans parole obtient un diapason d’or en novembre 2020 . Issu d’une famille de musicien avec un père chanteur lyrique professionnel et une mère pianiste amateur, c’est à trois ans que Nathanaël Gouin débute le piano et le violon, et à dix ans qu’il donne son premier concert avec orchestre. Par la suite, il se forme au Conservatoire de Toulouse et de Paris, à la Juilliard School de New York, mais également aux Hochschulen für Musik de Fribourg-en-Brisgau et de Munich ainsi qu’à l’Académie Musicale de Villecroze, sans oublier la Chapelle Reine Elisabeth.où il reçoit le soutien de celle qui deviendra son mentor, Maria João Pires . Nathanaël Gouin a choisi de faire entendre des plages moins connues de Bizet que l’on connait essentiellement pour ses opéras. Avec la musique pour piano de Bizet, on y entend toute la vocalité que le compositeur aime tant. « Bizet était un pianiste inouï à son époque, adoré par Liszt… il avait une connaissance du piano incroyable »

