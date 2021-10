Paris New Morning île de France, Paris Nathan Zanagar New Morning Paris Catégories d’évènement: île de France

Nathan Zanagar chante depuis qu’il a 3 ans et plante des arbres dans son temps libre. Il n’aime pas les cases et les milieux fermés, il n’aimerait être que lui même, un N renversé ou un Z retourné. Sa musique est multilingue et multiplement influencée, le rock, la pop, Le blues et l’électro s’y côtoient. Le tout est porté par sa puissante voix et ses puissants textes. Son premier single « The Hounds of Winter » a permis au public de découvrir cette voix pleine de “soul”, surprenante pour un garçon de son âge. Il enregistre ensuite son premier single en français « Le Jeune », un titre pop- rock fédérateur, une ode à la jeunesse qu’il a lui-même écrite et composée. Il en réalise même le clip, aux images fortes et poétiques. Sur le single figure aussi sa chanson « Tour Eiffel » dans une version live. Puis vient son premier EP « Continents Carnivores ». Ce dernier, trilingue, inclut les chansons « Gimme Shelter », « Espagnol » et « Sacs en Plastique ». Cet EP, plus sombre, plus puissant que ses deux premiers singles, est selon Nathan une parenthèse de guerre. Que ce soit la guerre avec la nature, la guerre entre les hommes ou la guerre avec soi même. À l’occasion de cette sortie, il signe à nouveau la réalisation de deux nouveaux clips, dont « Espagnol » qu’il chorégraphie également. Ses concerts l’ont déjà emmené à Paris (Nouveau Casino, Trois baudets, Badaboum, Petit Bain,…), New-York (The Bitter End, Pianos, Rockwood Music Hall,…), Londres (Proud Camden, The Old Queen’s Head), Copenhague (Music Festival) ou encore aux Philippines (Tête d’affiche du festival Fête de la musique dans toutes les villes). Dans le contexte très particulier de cette pandémie mondiale, il enregistre deux nouveaux projets, un en français et un en anglais. Concerts -> Rock New Morning 9 Rue des Petites Écuries Paris 75010

