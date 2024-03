NATHAN STEINBACH COMEDIE DES VOLCANS Clermont-Ferand, jeudi 3 octobre 2024.

Venez découvrir sans plus tarder le premier stand-upper gitan, talent de la scène humoristique française pratiquant un humour décapant et incisif. Il vous fera partager son humour en parcourant sa vie et ses origines avec auto-derision

Tarif : 19.00 – 19.00 euros.

Début : 2024-10-03 à 20:30

