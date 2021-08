Paris L'international île de France, Paris Nathan Roche + Chiens de Faïence + A Trois Sur La Plage L’international Paris Catégories d’évènement: île de France

Nathan Roche + Chiens de Faïence + A Trois Sur La Plage L'international, 9 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 9 octobre 2021 de 20h à 23h

Échappé du chaotique Villejuif Underground pour une escapade en solo, le chanteur Nathan Roche n’a rien perdu de sa furieuse folie et de son enthousiasme contagieux. L’Inter présente : ▪ NATHAN ROCHE Échappé du chaotique Villejuif Underground pour une escapade en solo, le chanteur Nathan Roche n’a rien perdu de sa furieuse folie et de son enthousiasme contagieux. La preuve avec « Drink Up, Rainforest Sinatra », recueil de morceaux aussi foutraques que touchants dont seul le grand blond australien a le secret. ▪ CHIENS DE FAÏENCE Le trio s’approprie les sonorités héritées des scènes lofi et fauchées, invoquant des artistes comme Beat Happening, The Clean, les Moldy Peaches ou Daniel Johnston, dont ils admirent autant l’intransigeance que la candeur. Leur dernier album, Fail & Foil, reflète les horizons éclectiques du groupe : du chant en français, en anglais, des balades intimistes, des pop songs à l’évidence rare secouées par une dissonance entêtante. ▪ A TROIS SUR LA PLAGE Le décor est posé dès la première note : une atmosphère froide qui entreprend une mutation aérienne et cosmique presque sur chaque morceau. Les voix des deux amies n’y sont pas étrangères, elles se croisent, s’appellent et se répondent. A Trois Sur La Plage fait preuve d’une aisance déconcertante, capable de créer des univers électroniques complexes, ou une pop synthétique plus légère. Concerts -> Rock L’international 5 rue Moret Paris 75011

