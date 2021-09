Marseille Bibliothèque de Bonneveine Léon-Gabriel Gros Bouches-du-Rhône, Marseille NATHAN ROCHE Bibliothèque de Bonneveine Léon-Gabriel Gros Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

NATHAN ROCHE Bibliothèque de Bonneveine Léon-Gabriel Gros, 24 septembre 2021, Marseille. NATHAN ROCHE

Bibliothèque de Bonneveine Léon-Gabriel Gros, le vendredi 24 septembre à 18:15

Concert Folk/Rock du plus marseillais des musiciens australiens. Débarqué en France il y a quelques années c’est dans notre belle ville que Nathan Roche a décidé de poser ses valises, après un crochet par Villejuif, où il se révéla au pays avec son groupe « Le Villejuif Underground ». Également écrivain, il compte plus d’une dizaine de publications. Accompagné de deux musiciens, il viendra nous présenter son dernier album solo, sorti ce printemps sur le label Gone with The Weed. [https://youtu.be/zhQ3zAhNpwQ](https://youtu.be/zhQ3zAhNpwQ) Gratuit sur részervation au 04 13 94 82 20

Gratuit sur réservation

♫♫♫ Bibliothèque de Bonneveine Léon-Gabriel Gros Centre vie de Bonneveine, 124 av. de Hambourg, 13008 Marseille Marseille Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-24T18:15:00 2021-09-24T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Bibliothèque de Bonneveine Léon-Gabriel Gros Adresse Centre vie de Bonneveine, 124 av. de Hambourg, 13008 Marseille Ville Marseille lieuville Bibliothèque de Bonneveine Léon-Gabriel Gros Marseille