NATHAN ! Prémian, vendredi 5 avril 2024.

NATHAN ! Prémian Hérault

C’est un tour de chant humaniste et généreux que propose Nathan Mameri ce soir au bout de la rue.

Attention !! Vous sortirez d’ici le sourire aux lèvres et l’esprit raffermi.

Le monde est une fourmilière qui chaque jour offre son lot de surprises.

Penché sur le manche de sa guitare, Nathan s’en empare à pleine brassée avec l’enthousiasme et la générosité d’un ami qui vous prend dans les bras un jour de retrouvailles.

Il suffit de s’asseoir au bord du monde et de laisser les histoires venir à soi.

Bref, inspiration, poésie, mise en musique, présence sur scène et intertitres sincères adressés avec intelligence aux spectateurs, tout est là sur le plateau pour faire de Nathan une machine infaillible à émouvoir.

Attention !! Vous sortirez d'ici le sourire aux lèvres et l'esprit raffermi. 8 8 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 20:00:00

fin : 2024-04-05

D908 Place Maurice Amans

Prémian 34390 Hérault Occitanie aufildesarts.x@neuf.fr

