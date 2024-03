Nathan Mollet : Solo au Baiser Salé Le Baiser Salé Paris, jeudi 18 avril 2024.

Le jeudi 18 avril 2024

de 21h00 à 22h00

.Tout public. payant

De 10 à 20 euros.

Concert unique et épuré en solo composé de compositions originales jouées sur un piano acoustique…

Né en 2003, Nathan MOLLET, a pratiqué et exploré le piano à travers l’improvisation dès ses 5ans. Nourrit par des artistes tels qu’Avishai Cohen, Lyle Mays, Aaron Parks, Ben Wendel, Tigran, Ethan Gruska, Saya Gray… il s’essaye très tôt à la composition et développe petit à petit son univers créatif et sa vision du son autour du piano.

Son projet solo se construit à partir de compositions originales jouées sur un piano acoustique auquel s’ajoutent des effets et des synthétiseurs. Modulant la matière musicale et les textures sonores, Nathan présente un projet décrivant des sentiments profonds comme la mélancolie, la nostalgie et la reconnaissance envers la nature.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001

NATHAN MOLLET SOLO