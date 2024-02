NATHAN MOLLET présente VOWSKI Le Baiser Salé Paris, jeudi 21 mars 2024.

Le jeudi 21 mars 2024

de 21h00 à 00h30

.Public adolescents adultes. payant Tarif sur place : 25 EUR

Tarif web : 20 EUR

Amoureux de l’improvisation et des musiques électroniques, Nathan présente des projets à l’image de sa vision contemporaine de la musique !

Nathan Mollet piano/claviers/compos, Pierre Thiot sax ténor, Viktor Raynaud basse électrique, Simon Jodlowski batterie/compos

Vowski est un quartet de jazz hybride qui voit le jour en région parisienne au début de l’année 2023. Il est constitué de quatre membres tous issus du Pôle Supérieur de Paris Boulogone- Billancourt. Ce nouveau projet résulte d’une remise en question du batteur Simon Jodlowski et du pianiste Nathan Mollet pour qui la recherche de nouvelles sonorités et expériences musicales font partie des grands principes de leur vision artistique. Le groupe a une dimension plus électrique avec des saxophones munis d’effets, des claviers et pianos électriques et la présence d’une basse. Chaque musicien apporte sa touche personnelle aux compositions de Simon Jodlowski et de Nathan Mollet donnant un projet à la croisée du jazz et des musiques actuelles.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

Contact : https://www.lebaisersale.com/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.billetweb.fr/residence-nathan-mollet-presente-vowski-21h00

