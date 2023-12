NATHAN MOLLET présente IBEX Le Baiser Salé Paris, 11 janvier 2024, Paris.

Le jeudi 11 janvier 2024

de 21h00 à 00h30

.Tout public. payant Tarif sur place : 25 EUR

Tarif web : 20 EUR

Amoureux de l’improvisation et des musiques électroniques, Nathan Mollet présente des projets à l’image de sa vision contemporaine du jazz et de la musique !

Nathan Mollet claviers, Toto Gill claviers, Titouan Vandenborght percuss/FX, Tao Ehrlich batterie/percus

IBEX combine la virtuosité autour de l’improvisation de musiciens issus du jazz aux sons électroniques hardcore de la scène UK underground. Le projet se refuse à un seul genre ou catégorie et oscille entre Jungle, Drill, Future Bass, Hardcore Techno et UK Garage en restant entièrement dans une optique « live », improvisée et brute.

IBEX cherche à réinventer simultanément l’EDM et la musique improvisée en abolissant les frontières électroniques et acoustiques tout en conservant la dimension tribale qui unit les deux approches. IBEX présente au Baiser Salé leur tout premier concert ; une célébration de l’avenir des possibilités musicales et du besoin humain de danser.

Du haut de ses 20 ans, Nathan Mollet se nourri par des artistes tels qu’Avishai Cohen, Lyle Mays, Aaron Parks ou encore Saya Gray… C’est en jouant à la base des standards allant des Beatles aux illustres jazzmen même jusqu’à la musique de Radiohead, que Nathan a pu nourrir son goût pour l’improvisation. Il s’est très vite entouré de musiciens avec lesquels il partage ses compositions et créé des projets originaux et très actuels.

En résidence, il proposera tout au long de l’année des projets très différents les uns des autres et qui seront tous à l’image de sa vision contemporaine du jazz et de la musique.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

Contact : https://www.lebaisersale.com/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.billetweb.fr/residence-nathan-mollet-presente-ibex

NATHAN MOLLET présente IBEX