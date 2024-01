Nathan Mollet présente FARFADETS Le Baiser Salé Paris, jeudi 22 février 2024.

Le jeudi 22 février 2024

de 21h00 à 23h00

.Public adolescents adultes. payant Tarif adhérent Paris Jazz Club : 15 EUR

Tarif Jeunes / Demandeurs d’emploi : 10 EUR

Pass Soirée : 30 EUR

Tarif web : 20 EUR

Amoureux de l’improvisation et des musiques électroniques, Nathan Mollet présente des projets à l’image de sa vision contemporaine du jazz et de la musique !

Entre Le jazz contemporain, la pop et la musique latine, « Farfadet » est à l’image de ces trois musiciens à la recherche d’une musique sensible et profonde. Leur répertoire et leur identité musicale sont inspiré d’artiste comme Pedro Martins, Lyle Mays ou encore Aaron Parks…

Nathan, Gabriel et Esteban exploreront, le temps d’une soirée, les subtilités de leur trio à travers des compositions originales.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

Contact : https://www.lebaisersale.com/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.billetweb.fr/residence-nathan-mollet-farfadets-21h00

Nathan Mollet présente FARFADETS