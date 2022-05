Nathalie Victor-Retali “Dans les virgules du temps” Brioude Brioude Catégories d’évènement: Brioude

Haute-Loire

Nathalie Victor-Retali “Dans les virgules du temps” Brioude, 10 mai 2022, Brioude. Nathalie Victor-Retali “Dans les virgules du temps” Galerie d’Art municipale 22 rue du 4 septembre Brioude

2022-05-10 – 2022-06-03 Galerie d’Art municipale 22 rue du 4 septembre

Brioude Haute-Loire exposition de l’artiste photographe : Natalie VICTOR-RETALIVous êtes cordialement invité au vernissage en présence de l’artiste.

Mardi 10 mai 2022 à partir de 18h30 mandrin@ville-brioude.fr +33 4 71 74 94 59 http://www.brioude.fr/ Galerie d’Art municipale 22 rue du 4 septembre Brioude

dernière mise à jour : 2022-05-03 par

Détails Catégories d’évènement: Brioude, Haute-Loire Autres Lieu Brioude Adresse Galerie d'Art municipale 22 rue du 4 septembre Ville Brioude lieuville Galerie d'Art municipale 22 rue du 4 septembre Brioude Departement Haute-Loire

Brioude Brioude Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brioude/

Nathalie Victor-Retali “Dans les virgules du temps” Brioude 2022-05-10 was last modified: by Nathalie Victor-Retali “Dans les virgules du temps” Brioude Brioude 10 mai 2022 Brioude Haute-Loire

Brioude Haute-Loire