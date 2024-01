Nathalie Solence | Concert avec Claude GAISNE à la guitare et Jean-Pierre AIGELDINGER à l’accordéon| Librairie Publico Paris Paris, dimanche 11 février 2024.

Nathalie Solence | Concert avec Claude GAISNE à la guitare et Jean-Pierre AIGELDINGER à l’accordéon| Avec tact et justesse, Nathalie SOLENCE mêle théâtre et poésie à son regard de femme sur un monde en clameur. Dans des chansons aux mélodies harmonieuses, elle traite de notre époque. Dimanche 11 février, 16h00 Librairie Publico Paris Accès libre

Participation Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-11T16:00:00+01:00 – 2024-02-11T18:00:00+01:00

Fin : 2024-02-11T16:00:00+01:00 – 2024-02-11T18:00:00+01:00

Nathalie Solence | Concert avec Claude GAISNE à la guitare et Jean-Pierre AIGELDINGER à l’accordéon

Avec tact et justesse, Nathalie SOLENCE mêle théâtre et poésie à son regard de femme sur un monde en clameur. Dans des chansons aux mélodies harmonieuses, elle traite de notre époque, du handicap, de l’injustice, de la paix.

En concert avec Claude GAISNE à la guitare et Jean-Pierre AIGELDINGER à l’accordéon, elle chante son 8e album, « Comment te dire » paru au printemps 2023, mais aussi d’autres chansons, les siennes ou celles d’artistes dont elle partage l’engagement.

Librairie Publico Paris 145 rue amelot 75011 paris Paris 75011 Paris Île-de-France