NATHALIE SANTAINE NATHALIE CHANTE ELLA FITZGERALD SALLE DES FETES Charmes-Sur-Rhone, vendredi 8 mars 2024.

Une soirée consacrée à une grande voix du jazz.Nathalie Santaine nous montre tout son talent dans un hommage à Ella Fitzgerald en reprenant les plus grands succès de cette interprète américaine mythique.Accompagnée par un trio composé de Pierre Coulon-Cerisier au piano ; Jean-Philippe Pie à la contrebasse et Eric Bretheau à la batterie, Nathalie nous ballade de Cry me a river au mémorable Summertime , interprété par Ella en duo avec Louis Armstrong.Une soirée placée sous le signe du souvenir de celle que l’on appelait The first lady of swing .

Tarif : 17.00 – 17.00 euros.

Début : 2024-03-08 à 20:30

SALLE DES FETES QUARTIER GARE 07800 Charmes-Sur-Rhone 07