Poésie en verre Nathalie Dumontier Atelier, 31 mars 2023, Chartres.

venez découvrir mon univers

23 rue Chauveau Lagarde 28000 Chartres

La nature reste mon inspiration principale, elle est l’âme de mon travail.

Je restitue les sentiments qu’elle laisse en moi, cette émotion qui me traverse parfois, cette vulnérabilité mais aussi cette force qui chaque jour me fait avancer. Sur la toile, la non-figuration me permet de libérer le geste, les convenances, les règles, d’approfondir mes recherches picturales pour dire quelque chose, pour parler librement en quelque sorte.

C’est un moyen de dire…

Je retrouve dans le travail du verre , les jeux d’ombre et de lumière, de transparence et d’opacité que je travaille dans ma peinture. La technique est différente ainsi que l’angle d’attaque, mais la démarche est résolument la même.

Opacité et transparence, fragilité et robustesse, ce sont toutes ces dualités qui m’intéressent.

Venez découvrir mes techniques et savoir-faire



Nathalie Dumontier sculpture de verre