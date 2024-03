Nathalie BLANC & Philippe PETRUCCIANI rouge belle de mai Marseille, samedi 10 février 2024.

Nathalie BLANC & Philippe PETRUCCIANI ♫♫♫ Samedi 10 février, 21h00 rouge belle de mai 12€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-10T21:00:00+01:00 – 2024-02-10T23:30:00+01:00

Fin : 2024-02-10T21:00:00+01:00 – 2024-02-10T23:30:00+01:00

Nathalie et Philippe ont créé ce duo guitare-voix de manière naturelle et spontanée, comme une évidence, un besoin d’exprimer et de partager leurs sentiments.

Ce projet nous dévoile des moments de dialogues tout aussi intenses que subtils, se jouant de l’art du contrepoint et de l’improvisation.

Ils interprètent avec le plus grand délice certains grands standards de la chanson française et du jazz, ainsi que leurs compositions personnelles. Ils reprennent également des chansons appartenant au répertoire de certains groupes mythiques de la pop anglaise et américaine.

Le duo, toujours interactif, mêle avec le plus grand bonheur, précision, élégance, liberté et complicité.

Cet album, « Let’s have a walk » est le fruit d’une passion musicale qu’ils embrassent avec amour depuis trente ans.

Nathalie BLANC chant, Philippe PETRUCCIANI guitare

+ d’infos : https://philippepetrucciani.com/

Vidéos : https://youtu.be/ZF1L6-bXzNo?si=w6szSN5ZdeKSKAwm

https://youtu.be/h-rcGYO_GnI?si=myzX4fhMU_2V23Y0

Ouverture à 19h30 – Restauration 10E/12E

Concert à 21h – PAF 12E

_____________________________________________________________

rouge belle de mai 47 rue Fortuné Jourdan, 13003 Marseille Marseille 13003 Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

