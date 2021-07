Nathalie Bergman + Phoebe Le Kiosk, 14 novembre 2021, Marquette-lez-Lille.

**Nathalie Bergman + Phoebe** —————————– Après avoir fait de remarquables débuts aux côtés de son frère Elliot Bergman sous le nom de Wild Belle, qui lui valent de côtoyer Elvis Costello ou Beck, **Natalie Bergman** affronte la brutalité de la mort : celle de son père et de sa belle-mère dans un accident de la route. Son immense peine, elle l’exorcise avec Mercy, preuve de son amour pour Dieu comme pour la musique – en particulier le gospel. Sa voix tutoyant les étoiles les plus hautes du ciel, elle raconte ce qu’est l’amour, la résilience, le besoin d’avoir un foyer. C’est ravissant, teinté d’échos exotica (“_I Will Praise You_”) ou country (“_He Will Lift You Up Higher_”). Ecrit, enregistré et majoritairement produit par Bergman elle-même, Mercy redonne foi en l’humain, si ce n’est en Dieu lui-même. Rolling Stone. En première partie, Phoebe naît en 2020 suite à la rencontre de trois musiciens passionnés. Coline, Siméon et Xavier enregistrent d’abord « _Naughty Boy_ », un premier morceau si convaincant qu’ils décident de penser un projet musical complet. Le groupe se lance aussitôt dans l’élaboration d’un EP Néo-soul. Afin de proposer une palette sonore plus riche, Nicolas, claviériste, les rejoint quelques mois plus tard. **Phoebe** a hâte de faire découvrir ses couleurs. **PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE** Le pass sanitaire est désormais obligatoire pour les salles de spectacles. Chaque spectateur de plus de 12 ans devra être en mesure de présenter un pass sanitaire valide pour pouvoir accéder à ce concert. En cas de non présentation ou de contrôle invalide, l’accès en salle sera refusé, et aucun remboursement ne sera possible. Pour plus d’informations sur le pass sanitaire, veuillez consulter [cet article](https://aeronef.fr/information-pass-sanitaire/). **Durée** : 2h **Public : à partir de 6 ans**

