Au petit matin, le cirque Natchav s’installe en ville. Les mâts se dressent, la grande toile du chapiteau se déploie. Mais les autorités interviennent. La tension monte. Un acrobate est arrêté. Entre espoir, résistance et évasion, Natchav* est un hommage au monde du cirque et défend l’idée d’une liberté à reconquérir. Pour la première fois, les artistes de la compagnie Les Ombres Portées dévoilent les coulisses de leur théâtre en s’installant sur scène. Sous nos yeux, ils manipulent leurs figurines de papier et font surgir les décors… Même les maquettes s’animent. * Natchav signifie s’en aller, s’enfuir en langue romani.

Tarifs : de 5 à 20€

À la manière d’un film fabriqué en direct, quatre manipulateurs et deux musiciens nous entraînent dans les aventures d’un cirque en quête de liberté. Un prodigieux théâtre d’ombres, sans paroles. Théâtre des Quatre Saisons Parc de Mandavit Gradignan Moulineau Gironde

