NATCHAV Château-Gontier-sur-Mayenne, 7 avril 2022, Château-Gontier-sur-Mayenne.

NATCHAV 2022-04-07 20:30:00 – 2022-04-07 21:20:00 Théâtre des Ursulines + extérieurs 4, bis, Rue Horeau

Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

8 8 EUR Alors que le concert des coups de masse pour monter le chapiteau commence à se faire entendre, les autorités interviennent brusquement. Au nom de la sécurité, elles somment le cirque de partir et lui imposent un terrain vague en périphérie. Le ton monte et l’un des acrobates est arrêté et incarcéré pour outrage et rébellion. Circassiens et prisonniers se mettent alors en tête de réaliser une évasion spectaculaire, pleine d’ingéniosité et de rebondissements… Ce spectacle sans paroles, en ombres et en musique, se fabrique en direct. Les spectateurs peuvent ainsi mesurer l’incroyable savoir-faire de cette formidable équipe.

A partir de 8 ans

Respect des mesures sanitaires en vigueur.

Natchav signifie s’en aller, s’enfuir dans la langue des Roms. C’est ici le nom d’un petit cirque qui va de ville en ville et s’installe sur les places de marché. Malheureusement, cette vivante troupe va découvrir qu’elle n’est plus la bienvenue et que sa liberté est menacée.

dernière mise à jour : 2021-09-30 par