NATATION : conseils de nage – perfectionnement Piscine les Bains Bègles

Gironde

du jeudi 21 avril au vendredi 29 avril

du jeudi 21 avril au vendredi 29 avril à Piscine les Bains

La natation est un terme large qui désigne l’action de nager, que ce soit en surface ou sous l’eau. Elle englobe les différentes activités physiques pratiquées dans l’eau : plongée, nage synchronisée, plongeon, etc. **L’inscription au préalable est préférable.** _Cette animation CAP33 est accessible aux familles et aux personnes de plus de 15 ans._ **CONSIGNE POUR LA PRATIQUE :** * Utilisation de gel systématiquement pour accéder aux activités, * Une paire de chaussures propres et adaptées sera nécessaire pour la pratique des activités en salle. **Selon la météo, les activités sont susceptibles d’être annulées.**

GRATUIT – Inscriptions par téléphone

Venez bénéficier des conseils de nos éducateurs sportifs ! Piscine les Bains 14, rue Carnot 33130 Begles Bègles Terres Neuves Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-21T12:15:00 2022-04-21T13:00:00;2022-04-22T18:00:00 2022-04-22T18:45:00;2022-04-25T18:00:00 2022-04-25T18:45:00;2022-04-26T12:15:00 2022-04-26T13:00:00;2022-04-29T18:00:00 2022-04-29T18:45:00

