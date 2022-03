Natasha ou le lapin de Gerd Noves, 9 avril 2022, Noves.

Natasha ou le lapin de Gerd Rue r 19 Mars Cinéma L’Eden Noves

2022-04-09 – 2022-04-09 Rue r 19 Mars Cinéma L’Eden

Noves Bouches-du-Rhône Noves

“Deux soldats dans une guerre absurde qui n’a pas de nom et qui ne finit pas. Un spectacle à la fois drôle et poignant. Une écriture à plusieurs niveaux de lecture, subtile, efficace et d’une rare humanité portée par le jeu magistral de deux interprètes qui avec un brio comique souvent décapant font de cette implacable réquisitoire contre la guerre un irrésistible et très réconfortant hymne à la paix”.

Natasha ou le lapin de Gerd – théâtre, organisé par le Comité Animations Culturelles de la Mairie de Noves.

communication@noves.fr +33 4 90 24 43 15

